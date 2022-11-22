Якщо за мінусової температури почнуть замерзати мережі: голова "Укренерго" розповів про алгоритм дій

Деталі

На запитання, що буде, коли мінусова температура почне заморожувати сантехнічні труби і т.д. й чи продумує «Укренерго» резервне живлення всіх цих систем, Кудрицький відповів: «Енергетики знають цю особливість великих міст і знають значення інших видів критичної інфраструктури для безпечного проходження зимового періоду».

За його словами, у разі знеструмлення через чергову атаку почнуть відновлювати саме критичну інфраструктуру.

«Якщо наступна атака станеться і буде знеструмлена така інфраструктура, одразу ж почнуть з неї й будуть відновлювати саме її, тому що важливо зберегти всі системи життєдіяльності великого міста для того, щоб потім було можливо і комфортно в ньому жити й щоб якомога швидше подати інші сервіси населенню, окрім електроенергії. Наприклад, водопостачання, теплопостачання, мобільний зв‘язок та інтернет», - розповів Кудрицький.

Доповнення

Голова Укренерго Володимир Кудрицький під час брифінгу повідомив, що автотрансформатори шукають в країнах, де є значні виробничі потужності з їхнього виробництва – в Іспанії, Бельгії, Південній Кореї, Індії, Китаї та Японії.

Через ракетні удари росії в Україні майже не залишилося неушкоджених теплових та гідроелектростанцій.