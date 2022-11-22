Якщо за мінусової температури почнуть замерзати мережі: голова "Укренерго" розповів про алгоритм дій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прокоментував можливе замороження сантехнічних труб через мінусову температуру та заявив, що енергетики знають про цю особливість великих міст та значення інших видів критичної інфраструктури для безпечного проходження зимового періоду. Про це він повідомив журналісту УНН.
Деталі
На запитання, що буде, коли мінусова температура почне заморожувати сантехнічні труби і т.д. й чи продумує «Укренерго» резервне живлення всіх цих систем, Кудрицький відповів: «Енергетики знають цю особливість великих міст і знають значення інших видів критичної інфраструктури для безпечного проходження зимового періоду».
За його словами, у разі знеструмлення через чергову атаку почнуть відновлювати саме критичну інфраструктуру.
«Якщо наступна атака станеться і буде знеструмлена така інфраструктура, одразу ж почнуть з неї й будуть відновлювати саме її, тому що важливо зберегти всі системи життєдіяльності великого міста для того, щоб потім було можливо і комфортно в ньому жити й щоб якомога швидше подати інші сервіси населенню, окрім електроенергії. Наприклад, водопостачання, теплопостачання, мобільний зв‘язок та інтернет», - розповів Кудрицький.
Доповнення
Голова Укренерго Володимир Кудрицький під час брифінгу повідомив, що автотрансформатори шукають в країнах, де є значні виробничі потужності з їхнього виробництва – в Іспанії, Бельгії, Південній Кореї, Індії, Китаї та Японії.
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