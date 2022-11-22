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Если при минусовой температуре начнут замерзать сети: глава "Укрэнерго" рассказал об алгоритме действий

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прокомментировал возможное замораживание сантехнических труб из-за минусовой температуры и заявил, что энергетики знают об этой особенности больших городов и значении других видов критической инфраструктуры для безопасного прохождения зимнего периода. Об этом он сообщил журналисту УНН.

Детали

На вопрос, что будет, когда минусовая температура начнет замораживать сантехнические трубы и т.д. и продумывает ли «Укрэнерго» резервное питание всех этих систем, Кудрицкий ответил: «Энергетики знают эту особенность крупных городов и знают значение других видов критической инфраструктуры для безопасного прохождения зимнего периода».

По его словам, в случае обесточивания из-за очередной атаки начнут восстанавливать именно критическую инфраструктуру.

«Если следующая атака произойдет и будет обесточена такая инфраструктура, сразу же начнут с нее и будут восстанавливать именно ее, потому что важно сохранить все системы жизнедеятельности большого города для того, чтобы потом было возможно и комфортно в нем жить и чтобы как можно скорее предоставить другие сервисы населению, кроме электроэнергии. Например, водоснабжение, теплоснабжение, мобильные связи и интернет», - рассказал Кудрицкий.

Дополнение

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий во время брифинга сообщил, что автотрансформаторы ищут в странах, где есть значительные производственные мощности по их производству – в Испании, Бельгии, Южной Корее, Индии, Китае и Японии.

Из-за ракетных ударов россии в Украине почти не осталось невредимых тепловых и гидроэлектростанций.

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