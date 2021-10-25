Якщо у РФ є газ для поставок через "Північний потік-2", значить у них є газ і для ГТС України - Хохштейн

Деталі

Так, Хохштейн зазначив, що зараз світ перебуває в умовах глобальної енергетичної кризи, і в Європі це в першу чергу стосується питання природного газу. Таких цін на газ, з його слів, “ніколи не бачили”.

“Найгірше те, що ці високі ціни були стійкими. Це не був сплеск, який повернувся в норму, а, скоріше, високі ціни залишилися. І це дуже непокоїть. І це відображає той факт, що ринок дивиться на запаси в Європі як на значно менші, ніж вони повинні бути”, — зазначив він.

Старший радник Держдепартаменту зазначив, що на ціну газу впливає ряд факторів, згадавши також про прогнози більш холодної зими в Європі.

Цитата

“Я не сумніваюся, і це підтвердило МЕА, що єдиний постачальник, який дійсно може мати значення для європейської енергетичної безпеки цієї зими, — це Росія. Вони можуть збільшити видобуток, вони повинні це робити, вони повинні робити це швидко і вони повинні постачати його існуючими трубопроводами”, — підкреслив Хохштейн.

У той же час він підкреслив, що це не повинно підштовхувати Європу до “зняття обмежень, відмови від регулюючого процесу, юридичного процесу, щоб вирішити кризу, яка до певної міри може бути зменшена за допомогою інших засобів і механізмів”.

“Отже, якщо у Росії є газ для поставок через „Північний потік-2“, як вони пропонують, це означає, що у них є газ для поставок через українську ГТС або інші трубопроводи. Так що вони повинні це зробити. Не може бути й того, й іншого. Ось як я це бачу, це те, чого ми очікуємо, і я думаю, що будь-який відкритий вільний ринок повинен очікувати”, — підкреслив старший радник Держдепу.

Контекст

Раніше президент РФ заявив, що поставки газу по “Північному потоку-2” можуть початися наступного дня після отримання дозволу регулятора ФРН.

“Перша труба „Північного потоку-2“ заповнена газом. Якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на поставку, післязавтра почнеться поставка, 17,5 млрд куб. м.”, — сказав Путін.

Як зазначив глава МЗС України Дмитро Кулеба, заяви російського президента є нічим іншим як шантажем.