Если у РФ есть газ для поставок через "Северный поток-2", значит у них есть газ и для ГТС Украины – Хохштейн

Детали

Так, Хохштейн отметил, что сейчас мир находится в условиях глобального энергетического кризиса, и в Европе это в первую очередь касается вопроса природного газа. Таких цен на газ, с его слов, “никогда не видели”.

“Хуже всего то, что эти высокие цены были устойчивыми. Это не был всплеск, который вернулся в норму, а, скорее, высокие цены остались. И это очень беспокоит. И это отражает тот факт, что рынок смотрит на запасы в Европе как на значительно меньшие, чем они должны быть”, — отметил он.

Старший советник Госдепартамента отметил, что на цену газа влияет ряд факторов, упомянув также о прогнозах более холодной зимы в Европе.

Цитата

“Я не сомневаюсь, и это подтвердило МЭА, что единственный поставщик, который действительно может иметь значение для европейской энергетической безопасности этой зимой, — это Россия. Они могут увеличить добычу, они должны это делать, они должны делать это быстро и они должны поставлять его по существующим трубопроводам”, — подчеркнул Хохштейн.

В то же время он подчеркнул, что это не должно подталкивать Европу к “снятию ограничений, отказу от регулирующего процесса, юридического процесса, чтобы разрешить кризис, который до некоторой степени может быть уменьшен с помощью других средств и механизмов”.

“Итак, если у России есть газ для поставок через „Северный поток-2“, как они предлагают, это означает, что у них есть газ для поставок через украинскую ГТС или другие трубопроводы. Так что они должны это сделать. Не может быть и того, и другого. Вот как я это вижу, это то, чего мы ожидаем, и я думаю, что любой открытый свободный рынок должен ожидать”, — подчеркнул старший советник Госдепа.

Контекст

Ранее президент РФ заявил, что поставки газа по “Северному потоку-2” могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ.

“Первая труба „Северного потока-2“ заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка, 17,5 млрд куб. м.”, — сказал Путин.

Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявления российского президента являются ничем иным как шантажем.