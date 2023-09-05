“Якщо щось впаде на територію НАТО”. Президент Румунії заявив, що країни Альянсу погодили план на випадок падіння уламків через війну

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“На останньому саміті НАТО ми прийняли деякі конкретні рішення, і я точно знаю, хто, коли і що повинен робити, якщо щось впаде на територію НАТО, якщо відбудеться якась подія, якщо масштаби події перевищать дуже очевидні речі, зазначені в наших процедурах, кожен дуже чітко знає, коли і як це робити”, — сказав президент.

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Клаус Йоганніс зазначив, що ця інформація не є публічною.

“Безумовно, так, у нас є сценарій, так, у нас є план на кожен можливий інцидент. Це очевидно, це не означає, що ми хочемо, щоб щось подібне сталося. Ми не хочемо, щоб ці інциденти відбувалися на території НАТО, якою в такому випадку є Румунія”, — також сказав Клаус Йоганніс.

Нагадаємо

4 вересня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, коли російська федерація атакувала українську портову інфраструктуру на річці Дунай. Він також припустив, що Румунія вагається з визнанням з обережності та бажання не загострюватись, бо інакше їй доведеться дати відповідь Москві.

Однак, наступного дня Президент Румунії Йоганніс запевнив, що жодна частина та жоден безпілотник і жодна інша частина будь-якого пристрою не впала на території Румунії в ніч на 4 вересня. Тим самим він спростував заяви України, що вона має фото докази того, що російські безпілотники вибухнули на території Румунії.