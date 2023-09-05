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“Якщо щось впаде на територію НАТО”. Президент Румунії заявив, що країни Альянсу погодили план на випадок падіння уламків через війну

Київ • УНН

 • 4712474 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. НАТО погодили план на випадок падіння уламків від війни. Про це заявив Президент Румунії Клаус Йоганніс відповідаючи журналістам на питання, що робитиме Румунія, якщо на її територію впаде військовий безпілотник, передає УНН.

Цитата

“На останньому саміті НАТО ми прийняли деякі конкретні рішення, і я точно знаю, хто, коли і що повинен робити, якщо щось впаде на територію НАТО, якщо відбудеться якась подія, якщо масштаби події перевищать дуже очевидні речі, зазначені в наших процедурах, кожен дуже чітко знає, коли і як це робити”, — сказав президент.

Деталі

Клаус Йоганніс зазначив, що ця інформація не є публічною.

“Безумовно, так, у нас є сценарій, так, у нас є план на кожен можливий інцидент. Це очевидно, це не означає, що ми хочемо, щоб щось подібне сталося. Ми не хочемо, щоб ці інциденти відбувалися на території НАТО, якою в такому випадку є Румунія”, — також сказав Клаус Йоганніс.

Нагадаємо

4 вересня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, коли російська федерація атакувала українську портову інфраструктуру на річці Дунай. Він також припустив, що Румунія вагається з визнанням з обережності та бажання не загострюватись, бо інакше їй доведеться дати відповідь Москві.

Однак, наступного дня Президент Румунії Йоганніс запевнив, що жодна частина та жоден безпілотник і жодна інша частина будь-якого пристрою не впала на території Румунії в ніч на 4 вересня. Тим самим він спростував заяви України, що вона має фото докази того, що російські безпілотники вибухнули на території Румунії.

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