"Если что-то упадет на территорию НАТО". Президент Румынии заявил, что страны Альянса согласовали план на случай падения обломков от войны

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“На последнем саммите НАТО мы приняли некоторые конкретные решения, и я точно знаю, кто, когда и что должен делать, если что-то упадет на территорию НАТО, если произойдет какое-то событие, если масштабы события превысят очень очевидные вещи, указанные в наших процедурах, каждый очень четко знает, когда и как это делать”, — сказал Президент.

Детали

Клаус Йоханнис отметил, что эта информация не является публичной.

“Безусловно, да, у нас есть сценарий, да, у нас есть план на каждый возможный инцидент. Это очевидно, это не означает, что мы хотим, чтобы что-то подобное произошло. Мы не хотим, чтобы эти инциденты происходили на территории НАТО, которой в таком случае является Румыния”, — также сказал Клаус Йоханнис.

Напомним

4 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет фотодоказательства падения российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября, когда российская федерация атаковала украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай. Он также предположил, что Румыния колеблется с признанием из осторожности и желания не обостряться, иначе ей придется дать ответ Москве.

Однако, на следующий день Президент Румынии Йоханнис заверил, что ни одна часть и ни один беспилотник и ни одна другая часть любого устройства не упала на территории Румынии в ночь на 4 сентября. Тем самым он опроверг заявления Украины, что она имеет фото доказательства того, что российские беспилотники взорвались на территории Румынии,