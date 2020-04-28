Якщо Олімпіада в Токіо не відбудеться у 2021 році, її можуть скасувати - організатор
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Олімпійські ігри можуть бути "скасовані", якщо вони не зможуть відбутися у 2021 році. Про це в інтерв'ю виданню Nikkan Sports заявив голова організаційного комітету Токіо-2020 Йоширо Морі, передає УНН.
"У цьому випадку (поширення епідемії і відсутність вакцини - ред.) Олімпіаду скасують", - сказав Морі, коли його запитали, чи можна повторно відкласти Ігри до 2022 року.
Однак він висловив упевненість, що вони все-таки пройдуть у 2021 році.
"Олімпіада була б набагато ціннішою, ніж будь-яка Олімпіада в минулому, якби ми могли продовжити її після перемоги у цій битві (з пандемією - ред.). Ми повинні вірити в це, інакше наша важка робота і зусилля не матимуть винагороди", - сказав Морі.
Як повідомлялося в УНН, у березні МОК оголосив про перенесення Олімпійських ігор у Токіо на літо 2021 року. Губернатор японської столиці Юріко Коїке повідомила, що змагання збережуть оригінальну назву "Токіо-2020".
Пізніше комітет оголосив, що Олімпійські ігри 2020 року пройдуть у Токіо з 23 липня по 8 серпня 2021 року.