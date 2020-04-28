Если Олимпиада в Токио не состоится в 2021 году, ее могут отменить - организатор
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Олимпийские игры могут быть "отменены", если они не смогут состояться в 2021 году. Об этом в интервью изданию Nikkan Sports заявил глава организационного комитета Токио-2020 Йоширо Мори, передает УНН.
"В этом случае (распространения эпидемии и отсутствия вакцины - ред.) Олимпиаду отменят", - сказал Мори, когда его спросили, можно ли повторно отложить Игры до 2022 года.
Однако он выразил уверенность, что они все-таки пройдут в 2021 году.
"Олимпиада была бы намного ценнее, чем любая Олимпиада в прошлом, если бы мы могли продолжить ее после победы в этой битве (с пандемией - ред.). Мы должны верить в это, иначе наша тяжелая работа и усилия не будут иметь вознаграждения", - сказал Мори.
Как сообщалось в УНН, в марте МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на лето 2021 года. Губернатор японской столицы Юрико Коикэ сообщила, что соревнования сохранят оригинальное название "Токио-2020".
Позже комитет объявил, что Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.