Який алкоголь подорожчав в Україні: Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. За останній місяць на низку алкогольних напоїв зросла ціна. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
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Так, за останній місяць ціни на горілку підвищилися на 0,3%, до 92,6 грн за пляшку горілки об’ємом 0,5 л.
При цьому, незначно, але зросли ціни на вино. Так, у жовтні цього року пляшка столового вина вітчизняного виробництва об’ємом 0,75 л коштувала в середньому 66,93 грн, тоді як у листопаді – 66,96 грн (+0,04%)
З початку року вартість горілки в Україні зросла на 0,4%, вартість вина – на 0,3%, пива – на 1,5%.
Відзначимо, що горілка, на думку експертів, є традиційним алкогольним напоєм на новорічному столі.
Нагадаємо, що на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% "спиртних" покупок українців. Експерти вважають, що причина — у його високій якості, помірній ціні, а також швидкому реагуванні на популярні світові алкотренди.
Раніше УНН писав, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").