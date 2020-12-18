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Какой алкоголь подорожал в Украине: Госстат

Киев • УНН

 • 18195 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. За последний месяц на ряд алкогольных напитков выросла цена. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

Какой алкоголь подорожал в Украине: Госстат

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дегустатор крепкого алкоголя рассказала о необычных разновидностях водки в Украине.

Так, за последний месяц цены на водку повысились на 0,3%, до 92,6 грн за бутылку водки объемом 0,5 л.

При этом, незначительно, но выросли цены на вино. Так, в октябре этого года бутылка столового вина отечественного производства объемом 0,75 л стоила в среднем 66,93 грн, тогда как в ноябре - 66,96 грн (+0,04%)

С начала года стоимость водки в Украине выросла на 0,4%, стоимость вина - на 0,3%, пива - на 1,5%.

Отметим, что водка, по мнению экспертов, является традиционным алкогольным напитком на новогоднем столе.

Напомним, что на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок украинцев. Эксперты считают, что причина - в его высоком качестве, умеренной цене, а также быстром реагировании на популярные мировые алкотренды.

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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