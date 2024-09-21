Якість повітря в Києві нормалізувалася після задимлення - Міндовкілля
Київ • УНН
Станом на 21 вересня якість повітря в Києві повернулася до норми. Задимлення, спричинене пожежами, є типовим для весни та осені через посухи та необережне поводження з вогнем.
Якість повітря в Києві на ранок суботи нормалізувалася після задимлення, спричиненого пожежами, повідомили у суботу у Міндовкілля у соцмережах, пише УНН.
Станом на ранок 21 вересня якість повітря в Києві та його околицях нормалізувалася. За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі спостерігається середній рівень забрудненості повітря
Як вказано, аналіз показав, що подібні ситуації трапляються майже щороку навесні та восени, коли через посухи та необережне поводження з вогнем збільшується кількість пожеж. Це призводить до задимлення, якому додатково сприяють сезонні коливання температур та слабкий вітер.
"Попередні рекомендації щодо обмеження часу перебування на вулиці не є обов'язковими, але радимо звертати увагу на своє самопочуття", - зазазначили у Міндовкілля.
Погіршення якості повітря у Києві: задимлення пояснюють вітром та пожежами у трьох областях20.09.24, 10:59 • 13645 переглядiв