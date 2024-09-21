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Якість повітря в Києві нормалізувалася після задимлення - Міндовкілля

Якість повітря в Києві нормалізувалася після задимлення - Міндовкілля

Київ • УНН

 • 17999 перегляди

Станом на 21 вересня якість повітря в Києві повернулася до норми. Задимлення, спричинене пожежами, є типовим для весни та осені через посухи та необережне поводження з вогнем.

Якість повітря в Києві на ранок суботи нормалізувалася після задимлення, спричиненого пожежами, повідомили у суботу у Міндовкілля у соцмережах, пише УНН.

Станом на ранок 21 вересня якість повітря в Києві та його околицях нормалізувалася. За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі спостерігається середній рівень забрудненості повітря

- повідомили вранці у Міндовкілля.

Як вказано, аналіз показав, що подібні ситуації трапляються майже щороку навесні та восени, коли через посухи та необережне поводження з вогнем збільшується кількість пожеж. Це призводить до задимлення, якому додатково сприяють сезонні коливання температур та слабкий вітер.

"Попередні рекомендації щодо обмеження часу перебування на вулиці не є обов'язковими, але радимо звертати увагу на своє самопочуття", - зазазначили у Міндовкілля.

Погіршення якості повітря у Києві: задимлення пояснюють вітром та пожежами у трьох областях20.09.24, 10:59 • 13645 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївЗдоров'я
kyivКиїв

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