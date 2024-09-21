Качество воздуха в Киеве нормализовалось после задымления - Минприроды

Качество воздуха в Киеве на утро субботы нормализовалось после задымления, вызванного пожарами, сообщили в субботу в Минприроды в соцсетях, пишет УНН.

По состоянию на утро 21 сентября качество воздуха в Киеве и его окрестностях нормализовалось. По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас наблюдается средний уровень загрязненности воздуха - сообщили утром в Минприроды.

Как указано, анализ показал, что подобные ситуации случаются почти ежегодно весной и осенью, когда из-за засухи и неосторожного обращения с огнем увеличивается количество пожаров. Это приводит к задымлению, которому дополнительно способствуют сезонные колебания температур и слабый ветер.

«Предварительные рекомендации по ограничению времени пребывания на улице не являются обязательными, но советуем обращать внимание на свое самочувствие», - отметили в Минприроды.

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