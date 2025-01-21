Які послуги знову доступні українцям після відновлення роботи реєстрів - відповідь Мін'юсту
Київ • УНН
Після актуалізації даних громадяни можуть здійснювати операції з нерухомістю та перевіряти боржників. Відновлено роботу Держреєстру речових прав, Єдиного реєстру боржників та можливість перереєстрації транспортних засобів.
Міністерство юстиції повідомило про актуалізацію важливих даних після відновлення роботи державних реєстрів, вказавши, що громадяни знову можуть здійснювати операції з нерухомістю, перевіряти боржників та отримувати інші послуги, пише УНН.
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"Друзі! Раді повідомити про оновлення щодо роботи реєстрів! Відбулася актуалізація важливих даних державними та приватними виконавцями," - вказали у міністерстві.
І це, своєю чергою, за даними Мін'юсту, дозволяє громадянам отримувати такі послуги:
- проводити операції з нерухомістю завдяки відновленню Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
- здійснювати перевірки для вчинення правочинів через доступ до Єдиного реєстру боржників
- отримувати адміністративні послуги через державних реєстраторів та ЦНАПи
- у Сервісних центрах МВС також відновлено можливість перереєстрації транспортних засобів
"Дякуємо за розуміння нашим громадянам та команді Міністерства юстиції України, фахівцям і фахівчиням НАІС, СБУ, Держспецзв’язку за злагоджену роботу!" - вказали в Мін'юсті.
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