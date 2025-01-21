Які послуги знову доступні українцям після відновлення роботи реєстрів - відповідь Мін'юсту

Міністерство юстиції повідомило про актуалізацію важливих даних після відновлення роботи державних реєстрів, вказавши, що громадяни знову можуть здійснювати операції з нерухомістю, перевіряти боржників та отримувати інші послуги, пише УНН.

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"Друзі! Раді повідомити про оновлення щодо роботи реєстрів! Відбулася актуалізація важливих даних державними та приватними виконавцями," - вказали у міністерстві.



І це, своєю чергою, за даними Мін'юсту, дозволяє громадянам отримувати такі послуги:

проводити операції з нерухомістю завдяки відновленню Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

здійснювати перевірки для вчинення правочинів через доступ до Єдиного реєстру боржників

отримувати адміністративні послуги через державних реєстраторів та ЦНАПи

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"Дякуємо за розуміння нашим громадянам та команді Міністерства юстиції України, фахівцям і фахівчиням НАІС, СБУ, Держспецзв’язку за злагоджену роботу!" - вказали в Мін'юсті.

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