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Які документи необхідні для проходження МСЕК: роз'яснення МОЗ

Які документи необхідні для проходження МСЕК: роз'яснення МОЗ

Київ • УНН

 • 16616 перегляди

Кабінет Міністрів України затвердив чіткий перелік документів, необхідних для проходження медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності, в тому числі для військовослужбовців, щоб зменшити навантаження на людей та скоротити терміни розгляду справ.

Кабінет міністрів України затвердив перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи. Про це пише УНН з посиланням на Міністерво охорони здоров'я.

Деталі 

Як пояснили у МОЗ, через війну збільшується кількість людей, які потребують встановлення інвалідності, значну частину серед них складають військовослужбовці.

 У зв’язку з цим визначено чіткий перелік документів, що подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи. Це дозволить зменшити навантаження на людей та скоротить терміни оформлення документів для подачі до медико-соціальних експертних комісій (МСЕК)

- кажуть у міністерстві. 

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Загальні документи, які пацієнт подає для проходження медико-соціальної експертизи:

  • паспорт громадянина України (у випадку предʼявлення паспорта громадянина України у формі “ID картки” також витяг з реєстру територіальної громади);
  • довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків;
  • для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного) чи посвідчення про приписку до призовної дільниці або довідка територіального центру та соціальної підтримки про перебування на військовому обліку;
  • для людей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах - довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

Медичні документи, що подають лікарські консультативні комісії до МСЕК, такі:

  • направлення на МСЕК;
  • медичні документи, що стосуються захворювання чи стану (виписка з медичної картки);
  • результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз або стан і ступінь його важкості;
  • план медичної, професійної й індивідуальної реабілітації;
  • документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;
  • документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців.

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Доповнення

Також у МОЗ наголосили, що окремі зміни стосуються проходження МСЕК військовослужбовцями.

Зокрема, відтепер причинний зв’язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК, оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК.

Також ступінь  втрати працездатності військовослужбовцю/військовослужбовиці комісія встановлюватиме після закінчення його лікування. На підставі даних про втрату здоров’я комісія розроблятиме програму медичної, професійної та соціальної реабілітації.

Зміни дозволяють удосконалити процедуру проходження медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності

- пояснили в МОЗ.

Нагадаємо

У Міноборони пояснюють, що скасування статусу "обмежено придатний" для військовослужбовців та військовозобов'язаних вимагає повторного медичного огляду протягом 9 місяців, після чого вони будуть визначені як "придатні" або "непридатні" до військової служби.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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