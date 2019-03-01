Як “упередити Росію”: іноземний дипломат дав поради

“Конфлікт — це те, що потрібно вирішити, і я думаю, що реакції на те, що сталося в Грузії, недостатньо. Я думаю, що це те, що пізніше відобразиться в Україні, може відобразитися і в інших місцях. Тому більша участь та залучення міжнародного співтовариства — ЄС, НАТО, наших партнерів, таких як США, у мирному врегулюванні конфліктів — це те, що є надзвичайно важливим, оскільки без безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні, в нашій частині Європи, не може бути ілюзії, що в більшій європейській зоні буде стабільність безпеки”, — сказав Махароблішвілі, відповідаючи на питання модератора про те, якими мають бути висновки світового товариства щодо подій Грузії та Україні, щоб упередити це в майбутньому.

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За словами представника грузинського МЗС, одним з найбільших інструментів є розширення ЄС, розширення НАТО, що виявилося найбільшим внеском у процвітання і стабільність в тих країнах і тих регіонах, які набули їхнього членства.

“Отже, велике стратегічне спілкування між собою — це те, що має вирішальне значення, оскільки передача правди є чимось, з чим ми повинні протистояти всій пропаганді та дезінформації”, — зазначив він.

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“Економічна складова — це більше торгівлі, важливо більше енергетичних коренів, тому що нам потрібно, щоб Чорне море було дуже активним у цьому напрямку. Грузія постійно підтримує всі енергетичні ініціативи та проекти або транспортні корені, які забезпечують різноманітність і кінцеві корені для європейської та євроатлантичної спільноти за межами Російської Федерації”, — додав він.

Нагадаємо, в Одесі у готелі “Брістоль” розпочалась Перша Міжнародна конференція “Одеські дебати. Об’єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів”.

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Як повідомляв УНН, Україна пропонує зробити зміцнення безпеки Чорноморського регіону частиною подальшого процесу посиленої асоціації з Грузією та Молдовою.