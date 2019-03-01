Як “упередити Росію”: іноземний дипломат дав поради
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 березня. УНН. Європейська та Євроатлантична спільнота має ширити свої кордони та більш ретельно реагувати на конфлікти, а також підтримувати енергетичні проекти поза межами РФ. Про це заявив заступник міністр закордонних справ Грузії Вахтанг Махароблішвілі під час Першої Міжнародної конференції “Одеські дебати. Об’єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів” в Одесі, передає кореспондент УНН.
“Конфлікт — це те, що потрібно вирішити, і я думаю, що реакції на те, що сталося в Грузії, недостатньо. Я думаю, що це те, що пізніше відобразиться в Україні, може відобразитися і в інших місцях. Тому більша участь та залучення міжнародного співтовариства — ЄС, НАТО, наших партнерів, таких як США, у мирному врегулюванні конфліктів — це те, що є надзвичайно важливим, оскільки без безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні, в нашій частині Європи, не може бути ілюзії, що в більшій європейській зоні буде стабільність безпеки”, — сказав Махароблішвілі, відповідаючи на питання модератора про те, якими мають бути висновки світового товариства щодо подій Грузії та Україні, щоб упередити це в майбутньому.
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За словами представника грузинського МЗС, одним з найбільших інструментів є розширення ЄС, розширення НАТО, що виявилося найбільшим внеском у процвітання і стабільність в тих країнах і тих регіонах, які набули їхнього членства.
“Отже, велике стратегічне спілкування між собою — це те, що має вирішальне значення, оскільки передача правди є чимось, з чим ми повинні протистояти всій пропаганді та дезінформації”, — зазначив він.
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“Економічна складова — це більше торгівлі, важливо більше енергетичних коренів, тому що нам потрібно, щоб Чорне море було дуже активним у цьому напрямку. Грузія постійно підтримує всі енергетичні ініціативи та проекти або транспортні корені, які забезпечують різноманітність і кінцеві корені для європейської та євроатлантичної спільноти за межами Російської Федерації”, — додав він.
Нагадаємо, в Одесі у готелі “Брістоль” розпочалась Перша Міжнародна конференція “Одеські дебати. Об’єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів”.
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Як повідомляв УНН, Україна пропонує зробити зміцнення безпеки Чорноморського регіону частиною подальшого процесу посиленої асоціації з Грузією та Молдовою.