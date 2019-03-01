Как "предотвратить Россию": иностранный дипломат дал советы

“Конфликт — это то, что нужно решить, и я думаю, что реакции на то, что произошло в Грузии, недостаточно. Я думаю, что это то, что позже появится в Украине может появиться и в других местах. Поэтому большая участие и привлечение международного сообщества — ЕС, НАТО, наших партнеров, таких как США, в мирном урегулировании конфликтов — это то, что является чрезвычайно важным, поскольку без безопасности и стабильности в Черноморском регионе, в нашей части Европы, не может быть иллюзии, что в большей европейской зоне будет стабильность безопасности”, — сказал Махароблишвили, отвечая на вопрос модератора о том, какими должны быть выводы мирового сообщества о событиях Грузии и Украины, чтобы предотвратить это в будущем.

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По словам представителя грузинского МИД, одним из крупнейших инструментов является расширение ЕС, расширение НАТО, что оказалось самым большим вкладом в процветание и стабильность в тех странах и тех регионах, которые приобрели их членства.

“Итак, большое стратегическое общения между собой — это то, что имеет решающее значение, поскольку передача правды есть нечто, с чем мы должны противостоять всей пропаганде и дезинформации”, — отметил он.

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“Экономическая составляющая — это больше торговли, важно больше энергетических корней, потому что нам нужно, чтобы Черное море было очень активным в этом направлении. Грузия постоянно поддерживает все энергетические инициативы и проекты или транспортные корни, которые обеспечивают разнообразие и конечные корни для европейского и евроатлантического сообщества за пределами Российской Федерации”, - добавил он.

Напомним, в Одессе в гостинице “Бристоль” началась Первая Международная конференция “Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров”.

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Как сообщал УНН, Украина предлагает сделать укрепление безопасности Черноморского региона частью дальнейшего процесса усиленной ассоциации с Грузией и Молдовой.