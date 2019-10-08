Як реалізовуватиметься ринок землі в Криму: що думають нардепи

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Народні депутати від різних парламентських фракцій - як провладної, так і опозиційних - висловилися в кулуарах Верховної Ради щодо ставлення до питання реалізації ринку землі у Криму в умовах окупації. Більшість вважає це неможливим до повної деокупації згаданих територій і наполягає на необхідності зафіксувати таке положення речей законодавчо, повідомляє кореспондент УНН.