Як реалізовуватиметься ринок землі в Криму: що думають нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Народні депутати від різних парламентських фракцій - як провладної, так і опозиційних - висловилися в кулуарах Верховної Ради щодо ставлення до питання реалізації ринку землі у Криму в умовах окупації. Більшість вважає це неможливим до повної деокупації згаданих територій і наполягає на необхідності зафіксувати таке положення речей законодавчо, повідомляє кореспондент УНН.
"Я думаю, що зараз ніяк. Як і будь-який законопроект і закон, який ми приймаємо, він теж розповсюджується на Україну, але зараз, враховуючи те, що він анексований, це не працює. Вони не визнають. Тому просто це буде висіти якийсь час в такому невизначеному стані, допоки ми не повернемо Крим до себе", - сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія щодо реалізації ринку землі в Криму.
Але не всі нардепи настільки впевнені в однозначності вирішення питання.
"Ми хотіли почути передовсім наших ініціаторів цієї реформи… Але дуже правильне запитання, бо Крим – це Україна і Донбас – це Україна", - сказала в кулуарах Ради представник уряду в парламенті, нардеп Ірина Верещук.
"Треба винести це питання на громадські обговорення…" - зазначив нардеп від фракції "СН" Микола Стефанчук.
З його слів, є антирейдерський законопроект, який "спрямований в тому числі на ринок землі, і в тому числі, в Криму".
Щодо того, чи можливо, що Росія буде масово скуповувати землі в Криму, більшість опитуваних нардепів виключили таку можливість. Гарантією щодо цього, на їхнє переконання, має бути обмежуюче законодавство, яке виходитиме з урахування національних інтересів.
Додамо, 25 вересня у Верховну Раду внесли урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
Положеннями проекту закону визначається, зокрема, що з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності, тобто запускається ринок землі.
Нагадаємо, щодо ринку землі існує вже сім законопроектів, на кожен з них – по 2-3 альтернативних.