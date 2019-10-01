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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Щодо ринку землі існує вже сім законопроектів - Арахамія

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Щодо ринку землі існує вже сім законопроектів, на кожен з них по 2-3 альтернативних. Завтра в Раді будуть голосувати про їх включення до порядку денного. Про це сьогодні в кулуарах парламенту сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

Щодо ринку землі існує вже сім законопроектів - Арахамія

"За законопроект про ринок землі я буду голосувати. Завтра в Раді будуть голосувати за включення цих законопроектів. Буде 2-3 тижні, щоб вносити поправки", - сказав Арахамія.

За його словами, існує вже 7 законопроектів щодо ринку землі, а на кожен законопроект є 2-3 альтернативних.

"Я думаю, що з ринком землі історія не буде швидка. Це питання суспільно-резонансне, є багато протилежних думок", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, 25 вересня у Верховну Раду внесли Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

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