Щодо ринку землі існує вже сім законопроектів - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Щодо ринку землі існує вже сім законопроектів, на кожен з них по 2-3 альтернативних. Завтра в Раді будуть голосувати про їх включення до порядку денного. Про це сьогодні в кулуарах парламенту сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
"За законопроект про ринок землі я буду голосувати. Завтра в Раді будуть голосувати за включення цих законопроектів. Буде 2-3 тижні, щоб вносити поправки", - сказав Арахамія.
За його словами, існує вже 7 законопроектів щодо ринку землі, а на кожен законопроект є 2-3 альтернативних.
"Я думаю, що з ринком землі історія не буде швидка. Це питання суспільно-резонансне, є багато протилежних думок", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, 25 вересня у Верховну Раду внесли Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.