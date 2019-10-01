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Относительно рынка земли существует уже семь законопроектов - Арахамия

Киев • УНН

 • 18213 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Относительно рынка земли существует уже семь законопроектов, на каждый из них по 2-3 альтернативных. Завтра в Раде будут голосовать об их включении в повестку дня. Об этом сегодня в кулуарах парламента сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Относительно рынка земли существует уже семь законопроектов - Арахамия

"За законопроект о рынке земли я буду голосовать. Завтра в Раде будут голосовать за включение этих законопроектов. Будет 2-3 недели, чтобы вносить поправки", - сказал Арахамия.

По его словам, существует уже 7 законопроектов по рынку земли, а на каждый законопроект есть 2-3 альтернативных.

"Я думаю, что с рынком земли история не будет быстрая. Это вопрос общественно-резонансный, много противоположных мнений", - сказал Арахамия.

Напомним, 25 сентября в Верховную Раду внесли Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

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