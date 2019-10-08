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Как будет реализовываться рынок земли в Крыму: что думают нардепы

Киев • УНН

 • 18201 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Народные депутаты от разных парламентских фракций - как провластной, так и оппозиционных - высказались в кулуарах Верховной Рады об отношении к вопросу реализации рынка земли в Крыму в условиях оккупации. Большинство считает это невозможным до полной деоккупации упомянутых территорий и настаивает на необходимости зафиксировать такое положение вещей законодательно, сообщает корреспондент УНН.

Как будет реализовываться рынок земли в Крыму: что думают нардепы

"Я думаю, что сейчас никак. Как и любой законопроект и закон, который мы принимаем, он тоже распространяется на Украину, но сейчас, учитывая то, что он аннексирован, это не работает. Они не признают. Поэтому просто это будет висеть некоторое время в таком неопределенном состоянии, пока мы не вернем Крым к себе", - сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по реализации рынка земли в Крыму.

Но не все нардепы настолько уверены в однозначности решения вопроса.

"Мы хотели услышать прежде всего наших инициаторов этой реформы... Но очень правильный вопрос, потому что Крым - это Украина и Донбасс - это Украина", - сказала в кулуарах Рады представитель правительства в парламенте, нардеп Ирина Верещук.

"Надо вынести этот вопрос на общественные обсуждения..." - отметил нардеп от фракции "СН" Николай Стефанчук.

По его словам, есть антирейдерский законопроект, который "направлен в том числе на рынок земли, и в том числе, в Крыму".

Относительно того, возможно ли, что Россия будет массово скупать земли в Крыму, большинство опрошенных нардепов исключили такую возможность. Гарантией в этом, по их мнению, должно быть ограничивающее законодательство, которое будет выходить с учетом национальных интересов.

Добавим, 25 сентября в Верховную Раду внесли правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Положениями проекта закона определяется, в частности, что с 1 октября 2020 года отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности, то есть запускается рынок земли.

Напомним, относительно рынка земли существует уже семь законопроектов, на каждый из них - по 2-3 альтернативных.

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