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У ВР внесли законопроект про ринок землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Верховну Раду внесли Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Документ зареєстровано за номером 2178, передає УНН.

У ВР внесли законопроект про ринок землі

"Одержано Верховною Радою", - зазначено на сайті ВР.

Крім того, як повідомили у ВР, документ передали на розгляд керівництву та направили у Комітет з питань аграрної та земельної політики.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оприлюднено проект закону про ринок землі

Відзначимо, що документ був внесений Кабміном. Ініціатором є голова уряду - Олексій Гончарук.

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