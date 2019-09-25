У ВР внесли законопроект про ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Верховну Раду внесли Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Документ зареєстровано за номером 2178, передає УНН.
"Одержано Верховною Радою", - зазначено на сайті ВР.
Крім того, як повідомили у ВР, документ передали на розгляд керівництву та направили у Комітет з питань аграрної та земельної політики.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оприлюднено проект закону про ринок землі
Відзначимо, що документ був внесений Кабміном. Ініціатором є голова уряду - Олексій Гончарук.