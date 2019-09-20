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Оприлюднено проект закону про ринок землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опублікувало проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Текст законопроекту міститься на сайті Мінекономрозвитку, передає УНН.

Законопроект зокрема передбачає набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення громадянами України, юридичними особами України, територіальними громадами, державою. Іноземці та особи без громадянства, згідно з текстом законопроекту, можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.

При цьому автори законопроекту передбачили, що сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності громадянина або юридичної особи України, з урахуванням пов’язаних осіб: в межах однієї області не повинна перевищувати 15% земель сільськогосподарського призначення такої області; не повинна перевищувати 0,5% земель сільськогосподарського призначення України.

Також передбачається, що закон набирає чинності з 1 жовтня 2020 року. Кабінет міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування закону має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

Нагадаємо, представник Кабміну в парламенті Ірина Верещук повідомила, що під час підготовки до відкриття ринку землі в Україні має з’явитись уповноважений з питань захисту прав землевласників, а обсяг землі у власності однієї особи має бути обмежений. 

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