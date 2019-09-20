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У Раді виступають за введення уповноваженого із захисту землевласників і обмеження обсягу земель

У Раді виступають за введення уповноваженого із захисту землевласників і обмеження обсягу земель

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. В ході підготовки до відкриття ринку землі в Україні має з’явитись уповноважений з питань захисту прав землевласників, а обсяг землі у власності однієї особи має бути обмежений. Про це заявила представник Кабміну в парламенті Ірина Верещук журналістам в кулуарах ВРУ, передає кореспондент УНН.

“Президент каже, і я його підтримую, що треба уповноваженого з питань захисту прав землевласників. Це справді буде, але один уповноважений не вирішить питання комплексно, і ми мусимо думати, як зробити так, аби люди відчували захист держави”, — зазначила Верещук.

За її словами, також слід унормувати й показники максимального обсягу землі на одного землевласника або громаду, які закладені в проекті закону, оскільки наразі там встановлені завеликі показники.

“15% (землі в області — ред.) для однієї особи — це занадто багато. Європейська практика — 1-3% на все. Ми будемо дискутувати”, — додала нардеп.

Нагадаємо, ринок землі в Україні відкриють з 1 жовтня 2020 року. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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