В Раде выступают за введение уполномоченного по защите землевладельцев и ограничения объема земель
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В ходе подготовки к открытию рынка земли в Украине должен появиться уполномоченный по вопросам защиты прав землевладельцев, а объем земли в собственности одного лица должен быть ограничен. Об этом заявила представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах ВРУ, передает корреспондент УНН.
“Президент говорит, и я его поддерживаю, что нужен уполномоченный по вопросам защиты прав землевладельцев. Это действительно будет, но один уполномоченный не решит вопрос комплексно, и мы должны думать, как сделать так, чтобы люди чувствовали защиту государства”, — отметила Верещук.
По ее словам, также следует нормировать и показатели максимального объема земли на друга землевладельца или общину, которые заложены в проекте закона, поскольку сейчас там установлены слишком большие показатели.
“15% (земли в области — ред.) для одного человека — это слишком много. Европейская практика — 1-3% на все. Мы будем обсуждать”, — добавила нардеп.
Напомним, рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.