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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57775 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111195 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103043 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110110 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119583 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148244 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148641 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Обнародован проект закона о рынке земли

Обнародован проект закона о рынке земли

Киев  •  УНН

 • 21106 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Текст законопроекта содержится на сайте Минэкономразвития, передает УНН.

Законопроект в частности предусматривает приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения гражданами Украины, юридическими лицами Украины, территориальными общинами, государством. Иностранцы и лица без гражданства, согласно тексту законопроекта, могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны осуществить их отчуждение в течение одного года со дня приобретения права собственности.

При этом авторы законопроекта предусмотрели, что совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области; не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

Также предполагается, что закон вступает в силу с 1 октября 2020 года. Кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня опубликования закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом; обеспечить пересмотр и приведение соответствующими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом; обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации настоящего Закона.

Напомним, представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук сообщила, что во время подготовки к открытию рынка земли в Украине должен появиться уполномоченный по вопросам защиты прав землевладельцев, а объем земли в собственности одного лица должен быть ограничен.

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