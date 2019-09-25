В ВР внесли законопроект о рынке земли

"Получен Верховной Радой", - говорится на сайте ВР.

Кроме того, как сообщили в ВР, документ передали на рассмотрение руководству и направили в Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнародован проект закона о рынке земли

Отметим, что документ был внесен Кабмином. Инициатором является глава правительства - Алексей Гончарук.