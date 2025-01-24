Як дитині до 14 років отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО - розповіли в ДПС
Київ • УНН
ДПС роз'яснила процедуру реєстрації дітей до 14 років у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Батьки можуть подати документи особисто або через електронні сервіси.
В Державній податковій службі України розповіли про порядок отримання дитиною до 14 років документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, інформує УНН.
З чого почати
Подати Облікову картку фізичної особи за формою № 1ДР, яка є одночасно є заявою для реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО).
Хто подає документи
Для малолітньої дитини до 14 років Облікову картку за ф. № 1ДР подає один із батьків (прийомних батьків, усиновителів, опікунів) або представник за довіреністю.
Які документи потрібні
- Свідоцтво про народження дитини.
Якщо свідоцтво видане не українською мовою, необхідно надати засвідчений відповідно до законодавства переклад свідоцтва українською мовою (оригінал повертається після пред’явлення) та його копію.
- Документ, що посвідчує особу одного з батьків (прийомних батьків, усиновителів, опікунів).
Додаткові документи (за потреби):
- Якщо батьки або один із них на момент народження дитини були іноземцями чи особами без громадянства потрібно надати довідку про реєстрацію особи громадянином України (після пред’явлення повертається).
- Для підтвердження місця проживання (перебування) можна надати: витяг з реєстру територіальної громади, паспорт у вигляді книжечки, тимчасове посвідчення громадянина України.
- Для підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
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Куди подавати документи
До будь-якого контролюючого органу особисто або в електронному вигляді через Е-кабінет або мобільний застосунок "Моя податкова".
Скільки часу це займає
Реєстрація особи у ДРФО здійснюється впродовж 3 робочих днів після звернення.
Як отримати готовий документ
Документ, що засвідчує реєстрацію дитини у ДРФО (картка платника податків), може бути виданий одному з батьків (прийомних батьків, усиновителів, опікунів) або представнику за довіреністю.
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