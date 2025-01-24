Як дитині до 14 років отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО - розповіли в ДПС

В Державній податковій службі України розповіли про порядок отримання дитиною до 14 років документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, інформує УНН.

З чого почати

Подати Облікову картку фізичної особи за формою № 1ДР, яка є одночасно є заявою для реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО).

Хто подає документи

Для малолітньої дитини до 14 років Облікову картку за ф. № 1ДР подає один із батьків (прийомних батьків, усиновителів, опікунів) або представник за довіреністю.

Які документи потрібні

Свідоцтво про народження дитини.

Якщо свідоцтво видане не українською мовою, необхідно надати засвідчений відповідно до законодавства переклад свідоцтва українською мовою (оригінал повертається після пред’явлення) та його копію.

Документ, що посвідчує особу одного з батьків (прийомних батьків, усиновителів, опікунів).

Додаткові документи (за потреби):

- Якщо батьки або один із них на момент народження дитини були іноземцями чи особами без громадянства потрібно надати довідку про реєстрацію особи громадянином України (після пред’явлення повертається).

- Для підтвердження місця проживання (перебування) можна надати: витяг з реєстру територіальної громади, паспорт у вигляді книжечки, тимчасове посвідчення громадянина України.

- Для підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

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Куди подавати документи

До будь-якого контролюючого органу особисто або в електронному вигляді через Е-кабінет або мобільний застосунок "Моя податкова".

Скільки часу це займає

Реєстрація особи у ДРФО здійснюється впродовж 3 робочих днів після звернення.

Як отримати готовий документ

Документ, що засвідчує реєстрацію дитини у ДРФО (картка платника податків), може бути виданий одному з батьків (прийомних батьків, усиновителів, опікунів) або представнику за довіреністю.

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