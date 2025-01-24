Как ребенку до 14 лет получить документ, удостоверяющий регистрацию в ГРФЛ - рассказали в ГНС
Киев • УНН
ГНС разъяснила процедуру регистрации детей до 14 лет в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков. Родители могут подать документы лично или через электронные сервисы.
В Государственной налоговой службе Украины рассказали о порядке получения ребенком до 14 лет документа, подтверждающего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов, сообщает УНН.
С чего начать
Подать Учетную карточку физического лица по форме № 1ДР, которая одновременно является заявлением для регистрации в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов (ГРФО).
Кто подает документы
Для несовершеннолетнего ребенка до 14 лет Учетную карточку по ф. № 1ДР подает один из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов) или представитель по доверенности.
Какие документы нужны
- Свидетельство о рождении ребенка.
Если свидетельство выдано не на украинском языке, необходимо предоставить заверенный в соответствии с законодательством перевод свидетельства на украинский язык (оригинал возвращается после предъявления) и его копию.
- Документ, удостоверяющий личность одного из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов).
Дополнительные документы (при необходимости):
- Если родители или один из них на момент рождения ребенка были иностранцами или лицами без гражданства, необходимо предоставить справку о регистрации лица гражданином Украины (после предъявления возвращается).
- Для подтверждения места проживания (пребывания) можно предоставить: выписку из реестра территориальной громады, паспорт в виде книжечки, временное удостоверение гражданина Украины.
- Для подтверждения статуса внутренне перемещенного лица предоставляется справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
Увольнения в ГНС продолжаются: Кравченко принял ряд важных решений16.01.25, 19:09 • 44391 просмотр
Куда подавать документы
В любой контролирующий орган лично или в электронном виде через Е-кабинет или мобильное приложение "Моя налоговая".
Сколько времени это занимает
Регистрация лица в ГРФО осуществляется в течение 3 рабочих дней после обращения.
Как получить готовый документ
Документ, подтверждающий регистрацию ребенка в ГРФО (карточка плательщика налогов), может быть выдан одному из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов) или представителю по доверенности.
Глава ГНС Кравченко провел первую встречу с представительницей МВФ: что обсуждали17.01.25, 18:45 • 39197 просмотров