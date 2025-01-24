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Как ребенку до 14 лет получить документ, удостоверяющий регистрацию в ГРФЛ - рассказали в ГНС

Киев  •  УНН

 • 6336 просмотра

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ГНС разъяснила процедуру регистрации детей до 14 лет в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков. Родители могут подать документы лично или через электронные сервисы.

В Государственной налоговой службе Украины рассказали о порядке получения ребенком до 14 лет документа, подтверждающего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов, сообщает УНН.

С чего начать

Подать Учетную карточку физического лица по форме № 1ДР, которая одновременно является заявлением для регистрации в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов (ГРФО).

Кто подает документы

Для несовершеннолетнего ребенка до 14 лет Учетную карточку по ф. № 1ДР подает один из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов) или представитель по доверенности.

Какие документы нужны

  • Свидетельство о рождении ребенка.

    Если свидетельство выдано не на украинском языке, необходимо предоставить заверенный в соответствии с законодательством перевод свидетельства на украинский язык (оригинал возвращается после предъявления) и его копию.

    •  Документ, удостоверяющий личность одного из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов).

      Дополнительные документы (при необходимости):

      - Если родители или один из них на момент рождения ребенка были иностранцами или лицами без гражданства, необходимо предоставить справку о регистрации лица гражданином Украины (после предъявления возвращается).

      - Для подтверждения места проживания (пребывания) можно предоставить: выписку из реестра территориальной громады, паспорт в виде книжечки,  временное удостоверение гражданина Украины.

      - Для подтверждения статуса внутренне перемещенного лица предоставляется справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

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      Куда подавать документы

      В любой контролирующий орган лично или в электронном виде через Е-кабинет или мобильное приложение "Моя налоговая".

      Сколько времени это занимает

      Регистрация лица в ГРФО осуществляется в течение 3 рабочих дней после обращения.

      Как получить готовый документ

      Документ, подтверждающий регистрацию ребенка в ГРФО (карточка плательщика налогов), может быть выдан одному из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов) или представителю по доверенности.

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      Татьяна Краевская

      Татьяна Краевская

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