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Я вдома: Марків зателефонував мамі із Софійської площі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Нацгвардієць Віталій Марків із Софійської площі у Києві, ставши на фоні найбільшого банера в Україні із своїм зображенням, зателефонував мамі сказати, що він вдома. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

“Мамо, я дома!!!” — сказав Марків.

Додамо, що після звільнення з тюрми Марків пообіцяв зателефонувати мамі із Києва і сказати: "Я вдома".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів про експертизи, які довели невинуватість Марківа

Як повідомляв УНН, міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Український нацгвардієць Марків вийшов на волю в Італії пізно ввечері 3 листопада.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в’язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років в’язниці. Він перебував під вартою з дня арешту в Болоньї з 30 червня 2017 року.

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