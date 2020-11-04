Я вдома: Марків зателефонував мамі із Софійської площі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Нацгвардієць Віталій Марків із Софійської площі у Києві, ставши на фоні найбільшого банера в Україні із своїм зображенням, зателефонував мамі сказати, що він вдома. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
“Мамо, я дома!!!” — сказав Марків.
Додамо, що після звільнення з тюрми Марків пообіцяв зателефонувати мамі із Києва і сказати: "Я вдома".
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Як повідомляв УНН, міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
Український нацгвардієць Марків вийшов на волю в Італії пізно ввечері 3 листопада.
Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в’язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років в’язниці. Він перебував під вартою з дня арешту в Болоньї з 30 червня 2017 року.