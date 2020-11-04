Я дома: Маркив позвонил маме с Софийской площади

"Мама, я дома!!!" - сказал Маркив.

Добавим, что после освобождения из тюрьмы Маркив пообещал позвонить маме из Киева и сказать: "Я дома".

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Как сообщал УНН, миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.

Украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу в Италии поздно вечером 3 ноября.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме возле Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находился под стражей со дня ареста в Болонье с 30 июня 2017 года года.