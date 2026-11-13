Xbox та MachineGames оголосили про розробку “Wolfenstein 3”
Київ • УНН
Розробка Wolfenstein 3 офіційно стартувала в MachineGames. Актори Браян Блум і Дебра Вілсон уже беруть участь у захопленні рухів.
Компанія Xbox та студія-розробник комп’ютерних ігор MachineGames анонсували розробку "Wolfenstein 3" та показали перші кадри розробки, пише УНН.
Деталі
Розробка гри "Wolfenstein 3" офіційно розпочалася в MachineGames.
Це одна з найважливіших ігрових серій, а команда, яка над нею працює, зробила надзвичайну роботу, щоб продовжити її історію. З нетерпінням чекаємо на можливість поділитися новими подробицями
Вона також показала початкові рядки сценарію гри, зокрема назву першої глави - Nazitraz.
Підтвердили розробку гри і самі розробники.
Його слава випереджає його. "Wolfenstein 3" перебуває на стадії розробки
Вони також показали кадр із студії захоплення рухів, де свої ролі виконують актори Браян Блум (Бі-Джей Бласкович) та Дебра Вілсон (Ґрейс Вокер).
Додатково
Остання гра основної серії, "Wolfenstein II: The New Colossus", вийшла у 2017 році та продовжила історію Бласковіча в альтернативній реальності 1960-х років, де нацистська Німеччина перемогла у Другій світовій війні. У 2019 році також вийшла гра "Wolfenstein: Youngblood" - кооперативний спін-оф, головними героїнями якого стали доньки-близнючки Бласковіча.
Нагадаємо
Розробники з Rockstar оголосили про відкриття попереднього завантаження Grand Theft Auto VI на PlayStation 5 та Xbox Series X|S за 9 днів до релізу, показавши новий трейлер.