Xbox та MachineGames оголосили про розробку “Wolfenstein 3”

Компанія Xbox та студія-розробник комп’ютерних ігор MachineGames анонсували розробку "Wolfenstein 3" та показали перші кадри розробки, пише УНН.

Розробка гри "Wolfenstein 3" офіційно розпочалася в MachineGames.

Це одна з найважливіших ігрових серій, а команда, яка над нею працює, зробила надзвичайну роботу, щоб продовжити її історію. З нетерпінням чекаємо на можливість поділитися новими подробицями