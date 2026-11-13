Xbox и MachineGames объявили о разработке «Wolfenstein 3»
Киев • УНН
Разработка Wolfenstein 3 официально началась в MachineGames. Актёры Брайан Блум и Дебра Уилсон уже участвуют в захвате движений.
Компания Xbox и студия-разработчик компьютерных игр MachineGames анонсировали разработку "Wolfenstein 3" и показали первые кадры разработки, пишет УНН.
Подробности
Разработка игры "Wolfenstein 3" официально началась в MachineGames.
Это одна из самых важных игровых серий, а команда, которая над ней работает, проделала невероятную работу, чтобы продолжить ее историю. С нетерпением ждем возможности поделиться новыми подробностями
Она также показала первые строки сценария игры, в частности название первой главы — Nazitraz.
Подтвердили разработку игры и сами разработчики.
Его слава опережает его. "Wolfenstein 3" находится на стадии разработки
Они также показали кадр из студии захвата движений, где свои роли исполняют актеры Брайан Блум (Би-Джей Бласковиц) и Дебра Уилсон (Грейс Уокер).
Дополнительно
Последняя игра основной серии, "Wolfenstein II: The New Colossus", вышла в 2017 году и продолжила историю Бласковица в альтернативной реальности 1960-х годов, где нацистская Германия победила во Второй мировой войне. В 2019 году также вышла игра "Wolfenstein: Youngblood" — кооперативный спин-офф, главными героинями которого стали дочери-близнецы Бласковица.
Напомним
Разработчики из Rockstar объявили об открытии предварительной загрузки Grand Theft Auto VI на PlayStation 5 и Xbox Series X|S за 9 дней до релиза, показав новый трейлер.