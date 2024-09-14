Вже не Покровський напрямок. На фронті ворог найактивніше наступав на Курахівському напрямку - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку, де Сили оборони відбивали 43 атаки противника. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 14 вересня, передає УНН.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 82 авіаудари, скинувши 105 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також по пункту управління, РЛС С-300 та двох засобах ППО окупантів.

На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 боєзіткнень біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 24 рази неподалік Копанок, Греківки, Твердохлібового, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки.

На Сіверському напрямку відбулося три бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилося чотири бойових зіткнення у районах Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку росіяни атакували шість разів неподалік Дачного, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке, Селідове, Михайлвка, Новогродівка та Гродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 43 атаки противника у бік Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку ворог десять разів наступав поблизу Катеринівки, Вугледара та Золотої Ниви.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, п’ять разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

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