Уже не Покровское направление. На фронте враг активно наступал на Кураховском направлении - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки зафиксировано 138 боевых столкновений, больше всего - 43 атаки - на Кураховском направлении. Враг нанес 1 ракетный и 82 авиаудара, совершил более 4000 обстрелов, в том числе 131 из РСЗО.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 138 боевых столкновений. Активно враг наступал на Кураховском направлении, где Силы обороны отражали 43 атаки противника. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 14 сентября, передает УНН.  

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 82 авиаудара, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 131 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также по пункту управления, РЛС С-300 и двум средствам ПВО оккупантов.

На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцов.

На Купянском направлении произошло 11 боестолкновений возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосиново и Стельмаховки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза неподалеку Копанок, Грековки, Твердохлебового, Макеевки, Невского, Ямполовки, Торского, Серебрянки и Белогоровки.

На Северском направлении произошло три боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении происходило четыре боевых столкновения в районах Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении россияне атаковали шесть раз неподалеку Дачного, Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое, Селидово, Михайловка, Новогродовка и Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбивали 43 атаки противника в сторону Украинской, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении враг десять раз наступал вблизи Катериновки, Угледара и Золотой Нивы.

На Приднепровском направленииу противник потерпел поражение, пять раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории рф.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

ЗСУ: За добу ліквідовано 1210 російських військових14 сентября 2024, 04:27 • 18607 просмотров

Татьяна Краевская

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