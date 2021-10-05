Вже 81% освітян отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19: де найбільше вакцинованих

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“Сьогодні принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплено вже 81% працівників шкіл. За останні 5 днів на 18 % збільшилася кількість вакцинованих освітян першою дозою у Львівській області, на майже 14 % — у Дніпропетровській”, — повідомив Шкарлет.

Деталі

Зокрема, повний цикл щеплення отримали:

— Луганська область — 67,9 % вчителів;

— Черкаська — 64 %;

— Полтавська — 62,8 %;

— Київ — 62,6 %;

— Сумська область — 59, 7%.

Натомість відчутного прогресу в показниках вакцинації поки не демонструють Херсонська, Рівненська і Одеська області.

“Дані статистики вкотре засвідчують, що успіхи вакцинальної кампанії серед педагогів безпосередньо залежать від ефективності роботи органів місцевої влади. Вакцина — є. І я звертаюся з проханням до керівників закладів освіти, департаментів (управлінь) освіти і науки ОДА, місцевих органів управління освітою не зволікати та вживати всіх можливих заходів для покращення ситуації з вакцинації освітян”, — відзначив Шкарлет.

Доповнення

Минулого тижня під час засідання Кабміну міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запропонував запровадити обов’язкові щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Пізніше в уряді повідомили, що в Міністерстві охорони здоров’я затвердить перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19.



На сайті Федерації профспілок України днями оприлюднили проект наказу Міністерства охорони здоров’я про обов’язкові щеплення від коронавірусу, куди внесено попередньо до переліку освітян та чиновників.

Згодом Ляшко заявив, що освітян та чиновників, які відмовилися від обов’язкової вакцинації від COVID-19 будуть відсторонювати від роботи без збереження зарплати.