Уже 81% педагогов получили хотя бы одну прививку против COVID-19: где больше всего вакцинированных
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Уже 81% работников школ в Украине привиты по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19. Об этом в своем Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает УНН.
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"Сегодня по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привито уже 81% работников школ. За последние 5 дней на 18% увеличилось количество вакцинированных педагогов первой дозой во Львовской области, почти 14% - в Днепропетровской", - сообщил Шкарлет.
Детали
В частности, полный цикл прививки получили:
- Луганская область - 67,9% учителей;
- Черкасская - 64%;
- Полтавская - 62,8%;
- Киев - 62,6%;
- Сумская область - 59,7%.
Зато ощутимого прогресса в показателях вакцинации пока не демонстрируют Херсонская, Ровенская и Одесская области.
"Данные статистики еще раз подтверждают, что успехи вакцинальной кампании среди педагогов напрямую зависят от эффективности работы органов местной власти. Вакцина - есть. И я обращаюсь с просьбой к руководителям учебных заведений, департаментов (управлений) образования и науки ОГА, местных органов управления образованием не медлить и принимать все возможные меры для улучшения ситуации по вакцинации педагогов", - отметил Шкарлет.
Дополнение
На прошлой неделе во время заседания Кабмина министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил ввести обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Позже в правительстве сообщили, что в Министерстве здравоохранения утвердят перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19.
На сайте Федерации профсоюзов Украины на днях обнародовали проект приказа Министерства здравоохранения об обязательных прививках от коронавируса, куда внесено предварительно в перечень педагогов и чиновников.
Впоследствии Ляшко заявил, что педагогов и чиновников, которые отказались от обязательной вакцинации от COVID-19 будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.