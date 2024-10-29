Витік аміаку з автоцистерни на Вінниччині: що відомо про інцидент
Київ • УНН
Біля селища Ставки Вінницької області стався витік аміаку з автоцистерни. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували наслідки події, загрози для населення немає.
Вранці 29 жовтня біля селища Ставки Вінницької області з автоцистерни витік аміаку. Рятувальники вже ліквідували наслідки витоку, загрози здоров’ю людей немає. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
Близько 9 ранку стався витік безводного аміаку з запірного вентиля автоцистерни поблизу села Ставки Піщанської громади. Надзвичайники оперативно вжили заходів для запобігання розповсюдженню хмари, використовуючи розпилені водні струмені, а також провівши роботи з перекачування аміаку в порожню ємність
Як запевнили рятувальники, ситуація контрольована та не становить загрози життю і здоров’ю громадян.
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