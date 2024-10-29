Утечка аммиака из автоцистерны в Винницкой области: что известно об инциденте
Киев • УНН
Возле поселка Ставки Винницкой области произошла утечка аммиака из автоцистерны. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали последствия происшествия, угрозы для населения нет.
Утром 29 октября возле поселка Ставки Винницкой области из автоцистерны утечка аммиака. Спасатели уже ликвидировали последствия утечки, угрозы здоровью людей нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Около 9 утра произошла утечка безводного аммиака из запорного вентиля автоцистерны вблизи села Ставки Песчанской общины. Чрезвычайники оперативно приняли меры для предотвращения распространения облака, используя распыленные водные струи, а также проведя работы по перекачке аммиака в пустую емкость
Как заверили спасатели, ситуация контролируемая и не представляет угрозы жизни и здоровью граждан.
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