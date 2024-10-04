Винищувач F18 розбився в Іспанії, пілот загинув
Київ • УНН
Підполковник ВПС Іспанії загинув в аварії винищувача F18 поблизу Теруель. Причини катастрофи невідомі, пілот не зміг катапультуватися. Військово-повітряні сили висловили співчуття родині загиблого.
Винищувач F18 розбився в Іспанії. Як повідомляє АВС, причини аварії невідомі, пілот не зміг катапультуватися і загинув, передає УНН.
"Підполковник Повітряно-космічної армії Пабло Естрада Мартін загинув цієї п'ятниці в аварії винищувача F18, яким він керував, поблизу Теруель, поблизу муніципалітету Пералес-дель-Альфамбра, з причин, які досі невідомі", - йдеться у повідомленні.
Аварія сталася невдовзі після 13:00, і пілот, який мав великий досвід служби в ВПС, не зміг катапультуватися з літака до аварії.
Підполковник служив у 12-му крилі ВПС, що базується в Торрехон-де-Ардос (Мадрид).
"Ми приєднуємося до болю його родини та друзів. Спочивай з миром, товаришу", – повідомили ВПС в офіційному акаунті Х.