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Винищувач F18 розбився в Іспанії, пілот загинув

Київ • УНН

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Підполковник ВПС Іспанії загинув в аварії винищувача F18 поблизу Теруель. Причини катастрофи невідомі, пілот не зміг катапультуватися. Військово-повітряні сили висловили співчуття родині загиблого.

Винищувач F18 розбився в Іспанії. Як повідомляє АВС, причини аварії невідомі, пілот не зміг катапультуватися і загинув, передає УНН.

"Підполковник Повітряно-космічної армії Пабло Естрада Мартін загинув цієї п'ятниці в аварії винищувача F18, яким він керував, поблизу Теруель, поблизу муніципалітету Пералес-дель-Альфамбра, з причин, які досі невідомі", - йдеться у повідомленні.

Аварія сталася невдовзі після 13:00, і пілот, який мав великий досвід служби в ВПС, не зміг катапультуватися з літака до аварії.

Підполковник служив у 12-му крилі ВПС, що базується в Торрехон-де-Ардос (Мадрид).

"Ми приєднуємося до болю його родини та друзів. Спочивай з миром, товаришу", – повідомили ВПС в офіційному акаунті Х.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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