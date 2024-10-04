Истребитель F18 разбился в Испании, пилот погиб

Истребитель F18 разбился в Испании. Как сообщает АВС, причины аварии неизвестны, пилот не смог катапультироваться и погиб, передает УНН.

«Подполковник Воздушно-космической армии Пабло Эстрада Мартин погиб в эту пятницу в аварии истребителя F18, которым он руководил, вблизи Теруэль, вблизи муниципалитета Пералес-дель-Альфамбра, по причинам, которые до сих пор неизвестны», - говорится в сообщении.

Авария произошла вскоре после 13:00, и пилот, который имел большой опыт службы в ВВС, не смог катапультироваться из самолета до аварии.

Подполковник служил в 12-м крыле ВВС, базирующемся в Торрехон-де-Ардос (Мадрид).

«Мы присоединяемся к боли его семьи и друзей. Покойся с миром, товарищ», - сообщили ВВС в официальном аккаунте Х.