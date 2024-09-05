Вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених бійців: затримано очільника відділу Міноборони та його спільників

ukenru
10:16 • 33270 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 69924 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 130296 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 173942 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 250978 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 163397 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 140752 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128034 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 191996 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77375 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 116614 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 52902 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 86716 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 62845 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 48500 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 116614 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 250998 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 192004 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 222871 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 553545 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 1709 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 11469 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 17297 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 23507 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 34890 перегляди
Актуальне
Вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених бійців: затримано очільника відділу Міноборони та його спільників

Вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених бійців: затримано очільника відділу Міноборони та його спільників

Київ • УНН

 • 11383 перегляди

СБУ затримала керівника відділу Міноборони та двох спільників за вимагання хабарів у поранених військових ЗСУ. Зловмисники брали гроші за нарахування соцвиплат, їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Правоохоронці ліквідували корупційну схему при нарахуванні соцвиплат військовим ЗСУ. Затримано керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

Служба безпеки та Національна поліція у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки Міністерства оборони та керівництвом Збройних Сил України ліквідували корупційну схему при нарахуванні соцвиплат військовим ЗСУ. У результаті комплексних заходів затримано керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників – начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця

- йдеться у повідомленні СБУ.

Як встановило розслідування, чиновник Міноборони зі спільниками налагодили схему отримання грошей від бійців ЗСУ, які отримали поранення на передовій.

Вони в обмін на хабарі обіцяли важкопораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність.

"Задокументовано факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн. Наразі всіх трьох фігурантів затримано "на гарячому" після передачі їм одного з траншів", - розповіли в СБУ.

Очільнику відділу Міноборони повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Ексчиновнику Міноборони повідомлено про підозру у збитках на понад 1,1 млрд гривень05.09.24, 12:14 • 12381 перегляд

Дії двох його спільників кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідом за начальником: на хабарі викрили заступника голови Бучанського ТЦК та СП28.08.24, 16:59 • 12781 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,378.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.15
Золото
$3,053.79
Ethereum
$2,070.17