Вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених бійців: затримано очільника відділу Міноборони та його спільників
Київ • УНН
СБУ затримала керівника відділу Міноборони та двох спільників за вимагання хабарів у поранених військових ЗСУ. Зловмисники брали гроші за нарахування соцвиплат, їм загрожує до 10 років ув'язнення.
Правоохоронці ліквідували корупційну схему при нарахуванні соцвиплат військовим ЗСУ. Затримано керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.
Служба безпеки та Національна поліція у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки Міністерства оборони та керівництвом Збройних Сил України ліквідували корупційну схему при нарахуванні соцвиплат військовим ЗСУ. У результаті комплексних заходів затримано керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників – начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця
Як встановило розслідування, чиновник Міноборони зі спільниками налагодили схему отримання грошей від бійців ЗСУ, які отримали поранення на передовій.
Вони в обмін на хабарі обіцяли важкопораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність.
"Задокументовано факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн. Наразі всіх трьох фігурантів затримано "на гарячому" після передачі їм одного з траншів", - розповіли в СБУ.
Очільнику відділу Міноборони повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
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Дії двох його спільників кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).
Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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