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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вымогали взятки за начисление соцвыплат для раненых бойцов: задержан глава отдела Минобороны и его сообщники

Вымогали взятки за начисление соцвыплат для раненых бойцов: задержан глава отдела Минобороны и его сообщники

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 12:47  •  4874 просмотра

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СБУ задержала руководителя отдела Минобороны и двух сообщников за вымогательство взяток у раненых военных ВСУ. Злоумышленники брали деньги за начисление соцвыплат, им грозит до 10 лет заключения.

Правоохранители ликвидировали коррупционную схему при начислении соцвыплат военным ВСУ. Задержан руководитель отдела Департамента финансов Минобороны и двое его сообщников. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция во взаимодействии с управлением внутренней безопасности Министерства обороны и руководством Вооруженных Сил Украины ликвидировали коррупционную схему при начислении соцвыплат военным ВСУ. В результате комплексных мероприятий задержаны руководитель отдела Департамента финансов Минобороны и два его сообщника - начальник финслужбы воинской части и бывший военнослужащий

- говорится в сообщении СБУ.

Как установило расследование, чиновник Минобороны с сообщниками наладили схему получения денег от бойцов ВСУ, которые получили ранения на передовой.

Они в обмен на взятки обещали тяжелораненым воинам беспрепятственное начисление установленных законом выплат из-за полученной инвалидности.

"Задокументированы факты получения злоумышленниками неправомерной выгоды в размере более 300 тыс. грн. Сейчас все трое фигурантов задержаны "на горячем" после передачи им одного из траншей", - рассказали в СБУ.

Руководителю отдела Минобороны сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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Действия двух его сообщников квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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