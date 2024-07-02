Вибухи пролунали у Херсоні - ЗМІ
Київ • УНН
У Херсоні пролунали вибухи, хоча повітряна тривога не оголошувалася, а влада поки що не коментує ситуацію.
У Херсоні чутно вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Моніторингові Telegram-канали також повідомляють про вибухи в Херсоні.
За їх даними, повітряна тривога у місті не була оголошена.
Міська та обласна влада інформацію про вибухи поки не коментувала.
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