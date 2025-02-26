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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 9027 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 53496 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

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Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
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“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107879 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

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ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120492 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136067 перегляди

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Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
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Вибухи пролунали на Запоріжжі на тлі повітряної тривоги

Вибухи пролунали на Запоріжжі на тлі повітряної тривоги

Київ  •  УНН

 • 29062 перегляди

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У Запорізькій та інших східних областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

У Запорізькій області пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях

- написав Федоров.

У Запорізькій області та ще низці областей на сході, північному сході та півдні - повітряна тривога.

Повітряні сили ЗС України повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, а також про швидкісну ціль курсом на Кривий Ріг.

На Запоріжжі через атаку рф є поранений26.02.25, 08:46 • 23504 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
kryvyi-rihКривий Ріг
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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