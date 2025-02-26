Вибухи пролунали на Запоріжжі на тлі повітряної тривоги
Київ • УНН
У Запорізькій та інших східних областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.
У Запорізькій області пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях
У Запорізькій області та ще низці областей на сході, північному сході та півдні - повітряна тривога.
Повітряні сили ЗС України повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, а також про швидкісну ціль курсом на Кривий Ріг.
На Запоріжжі через атаку рф є поранений26.02.25, 08:46 • 23504 перегляди