Взрывы прогремели на Запорожье на фоне воздушной тревоги

В Запорожской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах - написал Федоров.

В Запорожской области и еще ряде областей на востоке, северо-востоке и юге - воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, а также о скоростной цели курсом на Кривой Рог.

На Запорожье из-за атаки рф есть раненый