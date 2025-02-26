Взрывы прогремели на Запорожье на фоне воздушной тревоги

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Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
08:58 • 35153 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
07:55 • 59703 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 94223 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
25 февраля, 18:54 • 109215 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 109186 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 105986 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

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АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 103412 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

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Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
25 февраля, 15:51 • 93285 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

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Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
25 февраля, 15:30 • 76598 просмотра

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
25 февраля, 10:21 • 105976 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы прогремели на Запорожье на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели на Запорожье на фоне воздушной тревоги

Киев  •  УНН

 • 10747 просмотра

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В Запорожской и других восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения. Воздушные силы сообщили о скоростной цели в направлении Кривого Рога.

В Запорожской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах

- написал Федоров.

В Запорожской области и еще ряде областей на востоке, северо-востоке и юге - воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, а также о скоростной цели курсом на Кривой Рог.

На Запорожье из-за атаки рф есть раненый26.02.25, 08:46 • 15753 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
krivoi-rogКривой Рог
zaporozheЗапорожье

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