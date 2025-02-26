Взрывы прогремели на Запорожье на фоне воздушной тревоги
Киев • УНН
В Запорожской и других восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения. Воздушные силы сообщили о скоростной цели в направлении Кривого Рога.
В Запорожской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах
В Запорожской области и еще ряде областей на востоке, северо-востоке и юге - воздушная тревога.
Воздушные силы ВС Украины сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, а также о скоростной цели курсом на Кривой Рог.
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