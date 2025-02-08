Вибухи під час нічної атаки в ростові сталися у районі з військовими об'єктами - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Вибухи під час нічної атаки в ростові сталися у районі з важливими військовими об'єктами, включаючи аеродроми та штаб Південного військового округу рф.
Вибухи під час нічної атаки в ростові сталися у районі з важливими військовими об'єктами, включаючи аеродроми та штаб Південного військового округу рф, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у суботу, пише УНН.
Уночі був атакований ростов. У районі "Сельмаш" були вибухи, там розташовані важливі військові об’єкти
Зокрема, за даними керівника ЦПД, "відомо про наявність двох військових аеродромів, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб". "У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400", - зазначив він.
"Окрім цього, в межах міста знаходиться штаб Південного військового округу рф, який координує бойові дії на півдні України. Раніше на території заводу "Сельмаш" помічали склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії", - вказав Коваленко.
Українські БпЛА атакували російський Ростов: 14 будинків пошкоджено, 68 мешканців евакуйовано 08.02.25, 06:43 • 79865 переглядiв