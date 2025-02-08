Вибухи під час нічної атаки в ростові сталися у районі з військовими об'єктами - ЦПД РНБО

Вибухи під час нічної атаки в ростові сталися у районі з важливими військовими об'єктами, включаючи аеродроми та штаб Південного військового округу рф, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у суботу, пише УНН.

Уночі був атакований ростов. У районі "Сельмаш" були вибухи, там розташовані важливі військові об’єкти - написав Коваленко.

Зокрема, за даними керівника ЦПД, "відомо про наявність двох військових аеродромів, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб". "У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400", - зазначив він.

"Окрім цього, в межах міста знаходиться штаб Південного військового округу рф, який координує бойові дії на півдні України. Раніше на території заводу "Сельмаш" помічали склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії", - вказав Коваленко.

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