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Вибухи під час нічної атаки в ростові сталися у районі з військовими об'єктами - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 32407 перегляди

Вибухи під час нічної атаки в ростові сталися у районі з важливими військовими об'єктами, включаючи аеродроми та штаб Південного військового округу рф.

Вибухи під час нічної атаки в ростові сталися у районі з важливими військовими об'єктами, включаючи аеродроми та штаб Південного військового округу рф, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у суботу, пише УНН.

Уночі був атакований ростов. У районі "Сельмаш" були вибухи, там розташовані важливі військові об’єкти

- написав Коваленко.

Зокрема, за даними керівника ЦПД, "відомо про наявність двох військових аеродромів, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб". "У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400", - зазначив він.

"Окрім цього, в межах міста знаходиться штаб Південного військового округу рф, який координує бойові дії на півдні України. Раніше на території заводу "Сельмаш" помічали склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії", - вказав Коваленко.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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