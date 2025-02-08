Взрывы во время ночной атаки в ростове произошли в районе с военными объектами - ЦПД СНБО

Взрывы во время ночной атаки в ростове произошли в районе с важными военными объектами, включая аэродромы и штаб Южного военного округа рф.

Взрывы во время ночной атаки в ростове произошли в районе с важными военными объектами, включая аэродромы и штаб Южного военного округа рф, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в субботу, пишет УНН. Ночью был атакован ростов. В районе "Сельмаш" были взрывы, там расположены важные военные объекты - написал Коваленко. В частности, по данным руководителя ЦПД, "известно о наличии двух военных аэродромов, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд". "В этом районе также замечали размещение зенитно-ракетных комплексов С-400", - отметил он. "Кроме этого, в пределах города находится штаб Южного военного округа рф, который координирует боевые действия на юге Украины. Ранее на территории завода "Сельмаш" замечали склады боеприпасов и технические объекты, связанные с логистикой российской армии", - указал Коваленко. Украинские БпЛА атаковали российский Ростов: 14 домов повреждены, 68 жителей эвакуированы