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Взрывы во время ночной атаки в ростове произошли в районе с военными объектами - ЦПД СНБО

Взрывы во время ночной атаки в ростове произошли в районе с военными объектами - ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

 • 11758 просмотра

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Взрывы во время ночной атаки в ростове произошли в районе с важными военными объектами, включая аэродромы и штаб Южного военного округа рф.

Взрывы во время ночной атаки в ростове произошли в районе с важными военными объектами, включая аэродромы и штаб Южного военного округа рф, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в субботу, пишет УНН.

Ночью был атакован ростов. В районе "Сельмаш" были взрывы, там расположены важные военные объекты

- написал Коваленко.

В частности, по данным руководителя ЦПД, "известно о наличии двух военных аэродромов, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд". "В этом районе также замечали размещение зенитно-ракетных комплексов С-400", - отметил он.

"Кроме этого, в пределах города находится штаб Южного военного округа рф, который координирует боевые действия на юге Украины. Ранее на территории завода "Сельмаш" замечали склады боеприпасов и технические объекты, связанные с логистикой российской армии", - указал Коваленко.

Украинские БпЛА атаковали российский Ростов: 14 домов повреждены, 68 жителей эвакуированы08.02.25, 06:43 • 26534 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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