Вибухи біля арсеналу рф у володимирській області: є постраждалі, проводиться евакуація

Внаслідок вибухів у володимирській області росії постраждали три людини. Про це повідомили російські Telegram-канали, передає УНН.

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Вибухи пролунали у кіржацькому районі володимирської області, де розташована одна з військових частин російської армії. Пізніше стало відомо, що там розташований 51 арсенал головного ракетно-артилерійського управління збройних сил російської федерації.

У результаті постраждало троє осіб. Також відбувається евакуація населення, із зони ураження вивезено вже понад 2000 осіб. Крім того, було перекрито рух на трасі А-108 у районі зі 146 по 167 кілометр.

У росії пролунали вибухи поблизу ракетного арсеналу армії рф - фото і відео