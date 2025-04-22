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Взрывы возле арсенала рф во владимирской области: есть пострадавшие, проводится эвакуация

Киев • УНН

 • 1722 просмотра

В Киржачском районе владимирской области прогремели взрывы на 51 арсенале рф. В результате три человека пострадали, эвакуировано более 2000 человек.

Взрывы возле арсенала рф во владимирской области: есть пострадавшие, проводится эвакуация

В результате взрывов во владимирской области россии пострадали три человека. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Взрывы прогремели в киржачском районе владимирской области, где расположена одна из воинских частей российской армии. Позже стало известно, что там расположен 51 арсенал главного ракетно-артиллерийского управления вооруженных сил российской федерации.

В результате пострадали три человека. Также происходит эвакуация населения, из зоны поражения вывезено уже более 2000 человек. Кроме того, было перекрыто движение на трассе А-108 в районе со 146 по 167 километр.

В россии прогремели взрывы вблизи ракетного арсенала армии рф - фото и видео22.04.25, 17:02 • 4096 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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