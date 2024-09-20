Вибухові пейджери: як сучасний троянський кінь ставить під загрозу ланцюжки поставок електроніки в усьому світі

ukenru
10:16 • 33101 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 69531 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 130081 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 173727 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 250616 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 163288 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 140676 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128021 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 191830 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77375 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 116248 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 52553 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 86355 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 62491 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 47946 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 116248 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 250616 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 191830 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 222715 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 553411 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 1642 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 11309 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 17167 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 23417 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 34812 перегляди
Актуальне
Вибухові пейджери: як сучасний троянський кінь ставить під загрозу ланцюжки поставок електроніки в усьому світі

Вибухові пейджери: як сучасний троянський кінь ставить під загрозу ланцюжки поставок електроніки в усьому світі

Київ • УНН

 • 195572 перегляди

Глобальний ринок і залежність від технологій інших країн стали лазівкою для спецслужб.

Поки "Хезболла" приходить до тями після смертельної хвилі вибухів пейджерів та іншої техніки, увесь світ зіткнувся з безсторонньою правдою: практично неможливо захистити сучасний ланцюжок поставок електроніки від втручання спецслужб противника.   

Атака на "Хезболлу" стала справді безпрецедентною за своєю масштабністю та унікальною в плані організації. Західні експерти сумніваються, що найближчим часом будь-хто зможе провернути щось схоже. Однак, ізраїльська атака оголила побоювання, які давно існували, зокрема в США, перед тим, що техніка стає дедалі складнішою, а глобальні ланцюжки поставок - дедалі заплутанішими. 

Image

Троянський кінь 

У наслідок серії вибухів пейджерів, а на наступний день і рацій у Лівані загинуло щонайменше менше ніж 30 осіб, ще близько трьох тисяч дістали поранення. Серед постраждалих безліч членів "Хезболли" - члени угруповання активно використовували пейджери для зв'язку. Офіційно Ізраїль не брав на себе відповідальність за цю операцію, але негласно ізраїльська розвідка визнає, що стояла за атакою. Видання The New York Times, яке поговорило з 12 нинішніми і колишніми співробітниками Міноборони і розвідки Ізраїлю, розповідає, як готувалася операція. Співрозмовники газети описують її як "складну і тривалу", а саме видання називає операцію "сучасним троянським конем".

Пейджери стали основним засобом зв'язку для членів "Хезболли" кілька років тому, коли лідер руху Хасан Насралла заявив, що кожен мобільний телефон - це агент. Він наказав ніколи не передавати деталі планів телефоном. На початку 2024 року він заявив, що телефони потрібно "закопати" або "прибрати в залізний ящик". 

За даними видання The New York Times, саме в період, коли "Хезболла" почала переходити на пейджери, ізраїльська розвідка і вирішила створити в Угорщині компанію BAC Consulting, яка видає себе за виробника пейджерів - і ще дві підставні компанії для прикриття її діяльності. У BAC Consulting були звичайні клієнти, для яких вона виробляла звичайні пейджери. Але тим, хто дійсно цікавив компанію, була "Хезболла". 

За словами трьох представників ізраїльської розвідки, пейджери для "Хезболли" були виготовлені окремо та містили батареї з вибуховою речовиною PETN. Постачати ці пейджери до Лівану компанія BAC Consulting почала в 2022 році в невеликих кількостях, однак після заяв Насралли про небезпеку мобільних телефонів поставки зросли.

Image

17 вересня о 15:30 на пейджери надійшли повідомлення. Вони були арабською мовою і виглядали так, ніби виходили від вищого керівництва "Хезболли". Незабаром по всьому Лівану пристрої почали вибухати. Серед загиблих і постраждалих є не тільки члени угруповання. Також серед загиблих є і діти - точна кількість загиблих дітей невідома - за одними даними їх двоє, за іншими - четверо. 

Було встановлено, що пейджери були закуплені у тайванської компанії Gold Apollo. На наступний день компанія випустила заяву, в якій йшлося про те, що пейджери AR-924, були зроблені BAC Consulting, що базується в Будапешті і мала ліцензію на виробництво пристроїв від самої Gold Apollo.

Financial Times з посиланням на угорський реєстр пише, що BAC Consulting була заснована в травні 2022 року Крістіаною Росарією Барсоні-Арчідіаконо. Журналісти знайшли її профіль у LinkedIn. У ньому зазначено, що в неї є докторський ступінь у галузі фізики елементарних частинок. Як місця роботи вказані Школа сходознавства і африканістики в Лондоні (SOAS) і лондонська Школа економіки. Виданню NBC Барсоні-Арчідіаконо підтвердила, що її компанія співпрацює з Gold Apollo, але на запитання про пейджери відповіла, що не займається їх виробництвом. "Я просто посередник. Думаю, ви помилилися", - сказала жінка.

За інформацією Reuters ізраїльські специ планували операцію понад рік. Ймовірно, в організації та проведенні операції було задіяно підрозділ 8200 Армії оборони Ізраїлю. ЗМІ повідомляють, що співробітники цього підрозділу тестували можливості впровадження етапу з начиненням пейджерів вибухівкою у виробничий процес. 

Image

Друга хвиля вибухів прогриміла в Лівані 18 вересня. Тепер вибухали вже не пейджери, а рації моделі IC-V82 японського виробника електроніки Icom. Компанія оперативно виступила з заявою, у якій ідеться про те, що рації цієї моделі було знято з виробництва ще у 2014 році. Ба більше, з 2020 року компанія попереджала, що майже всі рації IC-V82, доступні на ринку, є підробленими.

Глобальна вразливість 

Західні аналітики зазначають, що ситуація з пейджерами та раціями в Лівані продемонструвала, що складність глобальних ланцюжків поставок техніки робить їх уразливими для саботажу. Ситуація може спричинити збої у світовій торгівлі не лише готовими товарами, а й їхніми компонентами. 

Тайванська компанія з виробництва пейджерів Apollo Gold, чий бренд був на підірваних пейджерах, стверджує, що вона не виробляла ці пристрої.

"Ми тільки надаємо дозвіл на використання торговельної марки і не беремо участі в проєктуванні та виробництві цього продукту", - заявила компанія, а потім додала: "Проектуванням і виробництвом продукції повністю займається BAC" - угорська фірма зі штаб-квартирою в Будапешті. 

Генеральний директор BAC Consulting Крістіана Барсоні-Арчідіаконо підтвердила, що її компанія працювала з Gold Apollo, але уточнила, що пейджери не виробляє, а лише є посередником. 

Ці заяви, на думку аналітиків, наголошують на відсутності відповідальності в глобальних ланцюжках поставок і необхідності жорсткішого регулювання імпорту, що може сповільнити торгівлю

"Цей інцидент наочно демонструє, як сучасні ланцюжки поставок, що включають безліч посередників і виробників, можуть використовуватися зі зловмисною метою. Можливість саботувати товари, як це було з пейджерами, може призвести до посилення правил імпорту, що, своєю чергою, може сповільнити процеси торгівлі та ланцюжки поставок. Такі критично важливі сектори, як медичні прилади, компоненти інфраструктури або побутова електроніка, не застраховані від подібних загроз, що створює серйозні проблеми глобальної безпеки", - говорить Професор Фахіан Анісул Хак, завідувач кафедри операцій та управління ланцюжками поставок у Манчестерському університеті (Великобританія). 

Глобальні ланцюжки поставок дуже складні й часом заплутані, в них задіяні не тільки виробники, а й складна логістична мережа, що з'єднує виробника і споживача, а це склади і транспортні компанії, мережі по всьому світу.  Більша частина світового ланцюжка поставок електроніки проходить через Тайвань або через інші країни Східної Азії. Але навіть для виробництва одного гаджета може бути задіяний десяток виробників з різних країн і не менше число постачальників. 

"Коли у вас є ці глобальні ринки, іноді справді складно зрозуміти, звідки саме щось з'явилося", - сказав Деніел Кастро, віце-президент аналітичного центру з технологічної політики Information Technology and Innovation Foundation, який раніше проводив аудит ІТ-безпеки для федеральних агентств США. 

Image

Атака на "Хезболлу" викликає занепокоєння ще й тим, що невідомо, на якому саме етапі ланцюжка постачань пейджери були начинені вибухівкою або підмінені на вже начинені - точок можливого впливу безліч - виробництво, тестування, пакування, перевезення, зберігання, розповсюдження. Тим паче, що подібні до "Хізболли" організації часто самі навмисно ускладнюють і подовжують ланцюжок постачань, щоб обійти заборони і різного роду контроль. 

Хоча варто зазначити, що щось подібне до операції, проведеної ізральськими спецслужбами, вже відбувалося у 2014 році. Випадок описаний у документах злитих Едвардом Сноуденом.  У документах вказується, що співробітники Агентства національної безпеки США перехоплювали електронні пристрої, відправлені американським постачальником мережевих рішень Cisco Systems, без відома компанії. Далі співробітники обережно відкривали коробки, імплантували в продукцію пристрої стеження і надсилали їх зарубіжним клієнтам, які нічого не підозрювали. Аналітики припускають, що ізраїльтяни могли використати аналогічний підхід і впровадити вибухівку, після виходу пейджерів з виробництва. На користь цієї версії, ймовірно, свідчить і факт зникнення громадянина Норвегії - власника фірми, причетної до поставок пейджерів. Однак, не виключений і сценарій, коли пейджери були начинені вибухівкою саме на етапі виробництва - однак такий сценарій вимагає участі більшої кількості людей, яким би було відомо про те, що відбувається. Також він вимагає, ймовірної, співпраці з виробником.

Крім того, Ізраїль також уже використовував сучасні споживчі пристрої в минулому - так, 1996 року Ях'я Айяш, виготовлювач бомб з ХАМАС, був убитий, коли відповів на дзвінок з мобільного телефону, начиненого вибухівкою, яку, ймовірно, заклали туди ізраїльські оперативники через родича одного з друзів Айяша. У 2000 році активіст ФАТХ, палестинської політичної партії, був убитий, коли вибухнув мобільний телефон, яким він користувався.

Прозорість і контроль 

Експерти зазначають, що тільки більша прозорість у ланцюжках поставок і жорсткий контроль з боку самих виробників можуть позитивно вплинути на ситуацію. 

Як пише The Washington Post, інцидент може надати імпульс політичним зусиллям Сполучених Штатів та інших країн щодо локалізації більшої кількості виробництва критично важливих технологій всередині країни або із залученням надійних союзників.

Після десятиліть глобалізації чиновники у Вашингтоні почали попереджати, що залежність від зарубіжних виробників усього, від акумуляторів до вантажних кранів, може призвести до ризиків безпеки. І колишній президент Дональд Трамп, і президент Джо Байден наполягали на перенесенні більшої кількості високотехнологічного виробництва до Сполучених Штатів, що є рідкісним моментом політичної згоди. Адміністрація Байдена наполягала на тому, щоб найбільший у світі виробник чипів, тайванська TSMC, переніс частину своїх операцій у США, щоб забезпечити безпеку американських клієнтів. Під час передвиборчої кампанії Трамп звинувачував Тайвань у крадіжці американського бізнесу з виробництва чіпів.

Уряди Європи, Китаю та інших частин світу так само почали кампанії з локалізації виробництва, обмеження споживання деяких іноземних технологій. 

Додає побоювань і відсутність жорсткого контролю з боку митних органів деяких країн під час постачання електронної техніки.  

"Коли ви залежите від інших країн у плані ключових ресурсів або технологій, ви даєте їм чорний хід у все, що ви робите. Це демонстрація того, який вигляд має перетворення цієї залежності на зброю", - вважає Мелані Гарт, яка донедавна була високопоставленим чиновником Держдепартаменту США, що відповідав за питання безпеки, а тепер працює в Атлантичній раді. 

Занепокоїлися і в росії. Деякі тамтешні аналітики і блогери вже заговорили про те, що ніхто не зможе завадити підриву, закладеною заздалегідь вибухівкою, не тільки використовуваних їхніми чиновниками та іншими впливовими персонами персональних гаджетів, а й автомобілів або ж яхт. Тим паче, що в умовах санкцій росія часто вдається до тіньового методу ввезення технологій і так само, як і деякі терористичні угруповання, сама ж подовжує й ускладнює ланцюжки поставок. 

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Новини СвітуТехнологіїПублікації

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,378.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.15
Золото
$3,053.79
Ethereum
$2,070.17